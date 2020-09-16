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Вернер: Перейти в Челси - трудное решение, так как мной интересовались многие
Но лондонцы были более настойчивые
Форвард "Челси" Тимо Вернер рассказал, почему решил подписать контракт именно с лондонцами.
"Когда я решил покинуть "Лейпциг", то вел переговоры с многими командами. Я говорил с "Ливерпулем", у них прекрасная команда, но в конце концов я принял решение перейти в "Челси".
Выбрать новый клуб - трудное решение, но горжусь, что принял его. Я буду играть с хорошими игроками в сильном чемпионате", - приводит слова немецкого форварда Goal.
Вернер уже сыграл один матч за "Челси", но отличиться еще не сумел.
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