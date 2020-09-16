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Реднапп: Бэйл? Тоттенхэму нужна его магия

Англия
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Трансфер очень близок

Реднапп: Бэйл? Тоттенхэму нужна его магия
UA-Футбол
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Экс-тренер "Тоттенхэма" Гарри Реднапп прокомментировал вероятнее возвращение Бэйла в Лондон.

"Это было фантастическое подписание для клуба и отличное возвращение для самого Гарета. Он талант, великолепный футболист и неприятно видеть то, как он не играет.

Переход поможет "Тоттенхэму", им нужна магия Бэйла. В последние шесть месяцев команда находится в плохой форме, но все может измениться", - приводит слова Реднаппа Goal.

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Отметим, что за переход Бэйла "Реал" хочет получить полузащитника "шпор".

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В статье: Гарет Бэйл Харри Реднапп Реал (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон)
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