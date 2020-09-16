Реднапп: Бэйл? Тоттенхэму нужна его магия

Экс-тренер "Тоттенхэма" Гарри Реднапп прокомментировал вероятнее возвращение Бэйла в Лондон.

"Это было фантастическое подписание для клуба и отличное возвращение для самого Гарета. Он талант, великолепный футболист и неприятно видеть то, как он не играет.

Переход поможет "Тоттенхэму", им нужна магия Бэйла. В последние шесть месяцев команда находится в плохой форме, но все может измениться", - приводит слова Реднаппа Goal.