Закончились финансы? Челси сомневается в подписании Деклана Райса

Лондонский "Челси" провел очень мощную трансферную кампанию, подписав Хавертца, Зиеша, Силву и Вернера. После этого они хотели сосредоточить силы на Деклане Райсе.

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Однако, по данным The Athletic, лондонцы начали сомневаться в его подписании. Руководство клуба не верит, что Райс стоит 70 миллионов фунтов, которые требует "Вест Хэм".

В прошлом сезоне Деклан отыграл за "молотобойцев" 39 матчей. Его контракт истекает в 2024-м году.