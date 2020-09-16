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Закончились финансы? Челси сомневается в подписании Деклана Райса
На нем настаивал Лэмпард
Лондонский "Челси" провел очень мощную трансферную кампанию, подписав Хавертца, Зиеша, Силву и Вернера. После этого они хотели сосредоточить силы на Деклане Райсе.
Однако, по данным The Athletic, лондонцы начали сомневаться в его подписании. Руководство клуба не верит, что Райс стоит 70 миллионов фунтов, которые требует "Вест Хэм".
В прошлом сезоне Деклан отыграл за "молотобойцев" 39 матчей. Его контракт истекает в 2024-м году.
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