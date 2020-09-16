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Моуриньо одобрил переход Бэйла в Тоттенхэм - клубы решают, кто будет платить зарплату валлийцу

Англия
(1 голосов)

Лондонцы не будут платить больше половины

Моуриньо одобрил переход Бэйла в Тоттенхэм - клубы решают, кто будет платить зарплату валлийцу
UA-Футбол
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Гарет Бэйл действительно близок к возвращению в "Тоттенхэм". Фабрицио Романо раскрыл новые детали переговоров.

На данный момент, оба клуба решают главный вопрос - кто будет выплачивать зарплату вингеру. "Реал" хочет, чтобы "шпоры" взяли на себя полностью расходы, но лондонский клуб не хочет платить более 50 процентов. Гарет получает порядка 20 миллионов в год.

Также стоит отметить, что Жозе Моуриньо одобрил переход Гарета. Даниел Лэви давно ждет возвращение валлийца в Лондон.

Гарет отыграл за "Тоттенхэм" шесть лет, после чего отправился в "Реал" за сто миллионов евро.

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В статье: Гарет Бэйл Жозе Моуриньо Реал (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон)
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Комментарии (1)
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hardcorepwnz (Украина)
17.09.2020 в 00:32
Лучший трансфер Мадрида за несколько последних лет. Еще бы Эденушку вернули Челси, было бы вообще хорошо.
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