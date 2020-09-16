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Моуриньо одобрил переход Бэйла в Тоттенхэм - клубы решают, кто будет платить зарплату валлийцу
Лондонцы не будут платить больше половины
Гарет Бэйл действительно близок к возвращению в "Тоттенхэм". Фабрицио Романо раскрыл новые детали переговоров.
На данный момент, оба клуба решают главный вопрос - кто будет выплачивать зарплату вингеру. "Реал" хочет, чтобы "шпоры" взяли на себя полностью расходы, но лондонский клуб не хочет платить более 50 процентов. Гарет получает порядка 20 миллионов в год.
Tottenham and Real are talking about Bale salary [€17m/season]. Gareth is pushing to leave but it “needs time” because Real always asked 100% salary paid to loan out Bale. Mourinho approved the deal. ⚪️ #THFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 16, 2020
???? More about Dele Alli and Bale-#MUFC links: https://t.co/KCcl7BGIVf
Также стоит отметить, что Жозе Моуриньо одобрил переход Гарета. Даниел Лэви давно ждет возвращение валлийца в Лондон.
Гарет отыграл за "Тоттенхэм" шесть лет, после чего отправился в "Реал" за сто миллионов евро.