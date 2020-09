Моуриньо одобрил переход Бэйла в Тоттенхэм - клубы решают, кто будет платить зарплату валлийцу

Гарет Бэйл действительно близок к возвращению в "Тоттенхэм". Фабрицио Романо раскрыл новые детали переговоров.

На данный момент, оба клуба решают главный вопрос - кто будет выплачивать зарплату вингеру. "Реал" хочет, чтобы "шпоры" взяли на себя полностью расходы, но лондонский клуб не хочет платить более 50 процентов. Гарет получает порядка 20 миллионов в год.

Tottenham and Real are talking about Bale salary [€17m/season]. Gareth is pushing to leave but it “needs time” because Real always asked 100% salary paid to loan out Bale. Mourinho approved the deal. ⚪️ #THFC



