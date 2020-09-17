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Тренер Шеффилд Юнайтед хочет, чтобы Бэйл остался в Мадриде и продолжал играть в гольф

Англия
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Тренер Шеффилд Юнайтед хочет, чтобы Бэйл остался в Мадриде и продолжал играть в гольф
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Менеджер "Шеффилд Юнайтед" Крис Уайлдер прокомментировал потенциальный камбэк вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла в лондонский "Тоттенхэм". Цитирует Криса Goal.com.

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"Пару лет назад, когда мы вышли в АПЛ, я говорил, что если Азар собирается в "Реал", то я сам подвезу его в аэропорт. Надеюсь, Гарет останется в Мадриде. Это прекрасное место, там есть великолепные поля для гольфа. Не нужно усложнять нам задачу".

"Я не удивлен, что Бэйл хочет вернуться в чемпионат Англии. Думаю, многие фанаты "шпор" хотели бы, чтобы это произошло. Но я не думаю, что этого хотят болельщики "Шеффилда", ведь это прибавит нам новых проблем в как минимум двух матчах с "Тоттенхэмом. У лондонцев и так хватает классных форвардов".

Напомним, сделка между "Тоттенхэмом" и "Реалом" почти завершена. Гарет близок к возвращению в Лондон на правах аренды. По информации испанских СМИ, валлиец уже даже прошел медосмотр.

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В статье: Гарет Бэйл Реал (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон) Шеффилд Юнайтед Крис Уайлдер
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Источник:
Goal.com

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