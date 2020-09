Ливерпуль согласовал с Баварией трансфер Тьяго Алькантары

Хавбек мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантара продолжит карьеру в английском "Ливерпуле". По информации авторитетного журналиста Давида Орнштейна, мерсисайдцы согласовали с мюнхенцами трансфер 29-летнего испанца.

Сумма сделки составит 27 миллионов евро. Стороны сильно продвинулись в переговорах в начале этой недели после того, как боссы "Баварии" дали понять, что хотят осуществить переход до старта кампании в чемпионате Германии.

Exclusive: Liverpool agree deal to sign Spain midfielder Thiago Alcantara from Bayern Munich for a fee of around €30m. Talks have accelerated since Monday after #FCBayern officials made clear they wanted it done before Bundesliga start @TheAthleticUK #LFC https://t.co/HfNjTYqJlG