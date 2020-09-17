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RAC1: Летом Манчестер Сити отказался от услуг Гризманна – француз хотел покинуть Барселону

Англия
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RAC1: Летом Манчестер Сити отказался от услуг Гризманна – француз хотел покинуть Барселону
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Нападающий каталонской "Барселоны" Антуан Гризманн летом 2020 года хотел покинуть раздевалку "сине-гранатовых" – его агенты связывались с "Манчестер Сити". Журналист RAC1 Жерар Ромеро отметил у себя в Твиттере:

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"Летом представители Гризманна общались с боссами "Манчестер Сити", чтобы узнать, интересен ли он им. "Горожане" им не заинтересовались. Француз хотел уйти еще до того, как Месси отправил "Барселоне" письмо с просьбой расторгнуть трудовой договор".

29-летний Гризманн переехал в Каталонию из мадридского "Атлетико" летом 2019 года за 120 миллионов евро. В прошлой кампании Антуан забил 10 мячей и отдал 4 результативных передачи.

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В статье: Лионель Месси Антуан Гризманн Барселона Манчестер Сити
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Комментарии (2)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.09.2020 в 14:16
Этим летом Гризманн ни разу не говорил о том, что хотел уйти из великой Барселоны. Если и был какой-то разговор на кухне между французом и его агентом о потенциальном уходе, то об этом знали только эти двое. Т.е., в серьезность подобных намерений лучше не верить, потому что публично об этом сказано не было.
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
17.09.2020 в 15:30
Глупий алєнь, де лише двоє, якщо вони з МанСіті зв'язувалися? слабко з логікою в тебе? от МанСіті й злили інфу, щоб лишній раз опустити Барсу
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