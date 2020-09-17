RAC1: Летом Манчестер Сити отказался от услуг Гризманна – француз хотел покинуть Барселону

Нападающий каталонской "Барселоны" Антуан Гризманн летом 2020 года хотел покинуть раздевалку "сине-гранатовых" – его агенты связывались с "Манчестер Сити". Журналист RAC1 Жерар Ромеро отметил у себя в Твиттере:

"Летом представители Гризманна общались с боссами "Манчестер Сити", чтобы узнать, интересен ли он им. "Горожане" им не заинтересовались. Француз хотел уйти еще до того, как Месси отправил "Барселоне" письмо с просьбой расторгнуть трудовой договор".

29-летний Гризманн переехал в Каталонию из мадридского "Атлетико" летом 2019 года за 120 миллионов евро. В прошлой кампании Антуан забил 10 мячей и отдал 4 результативных передачи.