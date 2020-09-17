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Серхио Регилон проходит медицинское обследование перед трансфером в Тоттенхэм

Англия
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Похоже, что трансфер все же состоится

Серхио Регилон проходит медицинское обследование перед трансфером в Тоттенхэм
Новина українською

Левый защитник мадридского "Реала" Серхио Регилон проходит медицинское обследование в Мадриде для перехода в "Тоттенхэм". Стороны уже пришли к соглашению по трансферу 23-летнего испанца. После завершения процедуры игрок отправится в Лондон, чтобы подписать контракт со "шпорами", сообщает Sky Sports. По информации источника, Гарет Бэйл также будет проходить медицинское обследование в Мадриде.

Серхио Регилон является воспитанником мадридского "Реала". Сезон-2019/2020 левый защитник провёл в "Севилье" на правах аренды. Испанец провёл 38 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач. Действующий контракт игрока со "сливочными" рассчитан до 2023 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость Регилона в € 25 млн.

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В статье: Реал (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон) Серхио Регилон
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