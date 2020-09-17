Ва-банк от Челси: Кепу заменит гигант с непростой судьбой и кузеном в Реале

Играть хуже, чем это делает Кепа Аррисабалага последнее время в "Челси", нелегко. Надо сильно постараться.

58,5% отраженных ударов; 59 пропущенных голов в 42 матчах, из которых 11 - необязательные (по классификации WhoScored); отвратительное взаимопонимание с защитниками - это абсолютно точно не уровень топ-клуба. А может и не уровень АПЛ вообще.

В свете этого интерес "Челси" к вратарю "Ренна" Эдуару Менди понятен - для выхода на новый уровень клубу совершенно точно необходим адекватный страж ворот. Сравните "Ливерпуль" с Лорисом Кариусом и Алиссоном Беккером - и все поймете.

Но выбор, конечно, удивил. Этим летом "Челси" покупал юношу с задатками мага (Хавертц), местное дарование (Чилвелл), общепризнанного мирового топа (Вернер) и непререкаемого авторитета в возрасте (Тиаго Силва). Эдуар Менди очень далек от всех четырех определений. Да и вообще игрока с его историей найти непросто. Наверное, ближайший аналог - Джейми Варди, даром что лидер "Лестера" играет в атаке.

***

Вы просто вдумайтесь: в 22 года Менди пошел на биржу труда, чтобы получить рабочую специальность, так как был никому не нужен.

Юный Менди в "Шербуре"

Школа "Гавра" во Франции как эталон качества - если ты там учился, то проблем с трудоустройством не будет. Однако Эдуар попал в нее в 13 лет - пошел вместе с кузеном Ферланом (ныне "Реал"), когда другие мальчишки его возраста уже занимались 3-4 года. Конечно, шансов не было - тренеры его задвинули и поставили на Закарию Буше, который вчера противостоял "Колосу" в составе "Ариса".

Пришлось уходить в любительский клуб по соседству, "Гавр Мунисипаль". Хорошо хоть тренер вратарей в главном "Гавре" сжалился и пускал потренироваться с профессионалами. Так и прошло детство Менди - за одну команду играл, а в другой постигал азы футбола.

В 2011-м парня подобрал "Шербур" из третьего дивизиона, где он быстро пошел вверх - за год из третьего вратаря превратился в №1. Но малограмотных парней из окраин легко одурачить, и Менди пал жертвой доморощенных агентов, которые пообещали ему переезд в Англию, а по факту кинули на деньги. Еще и "Шербур" после той истории от Эдуара отказался.

В "Гавре" вторично сжалились над сенегальцем и пустили к себе тренироваться, но контракт не дали - своих вратарей хватало. Тогда-то Менди и задумался о смене профессии - денег едва хватало на съемную квартирку, а предложений не было.

"Каждую пятницу тренер "Гавра" объявлял состав на субботний матч. Я отлично знал, что свою фамилию не услышу, ведь у меня не было контракта, я просто занимался. Я видел, как ребята переглядываются, как они сфокусированы на матче и на плане, который объяснял тренер. А я сидел как бы не у дел, и это было больно".

***

На поправку дела у Менди пошли где-то в 2015-м - его подписал "Марсель" для своей второй команды. По идее четвертый голкипер в клубной иерархии не должен тренироваться с основой, но на "Велодроме" под конец правления Маргариты Луи-Дрейфус творился такой бардак, что занимались вперемешку все - и звезды, как Манданда, Ласс Диарра или Абу Диаби, и резервисты, вроде Менди.

Сегодня Эдуар часто и громко подсказывает обороне - эту манеру он перенял от Манданда. Стива в "Марселе" Менди так зауважал, что до сих пор называет образцом для всех голкиперов в Лиге 1.

А еще через год из дубля провансальцев Менди забрал "Реймс", и с этого дня началась его настоящая карьера. Всего пару матчей понадобилось африканцу, чтобы вытеснить из основы Йоанна Карассо - как-то в матче с "Амьеном" тот получил красную уже на 5-й минуте. Вернуться после этого в старт ему не удалось - в следующих семи играх Менди выдал три "сухаря".

По итогам сезона-2016/17 "Реймс" вышел в элиту, а его вратарь засушил ровно половину матчей чемпионата, пропустив лишь 22 гола в 34 играх. И даже повышение в классе на него не повлияло - в дебютном розыгрыше Лиги 1 Менди стал третьим лучшим голкипером чемпионата по сухим матчам и четвертым - по общему количеству пропущенных голов.

Йоанн Карассо и Эдуар Менди

***

В "Ренне", где Менди выступает сейчас, он дебютировал с отбитого пенальти. В целом же бретонцы после его трансфера стали пропускать в полтора раза реже - 0,85 гола за 90 минут против 1,36 в сезоне-2018/19.

Выход в Лигу чемпионов стал логичным итогом системного прогресса "Ренна", начавшегося еще 3-4 года назад. То же самое можно сказать и про интерес "Челси" к Менди - хорошая работа не проходит бесследно, и какой-то из топ-клубов должен был клюнуть на стремительно прогрессирующего стража ворот. Говорят, Эдуара синим насоветовал Петр Чех, который и сам начинал карьеру в Бретани. Экс-тренер вратарей "Челси" Кристоф Лолишон с ним полностью согласен:

"Когда двухметровый вратарь так здорово группируется, выбирает позицию и показывает лидерские качества, как это делает Менди, а скауты его не замечают, им надо менять работу".

Эдуар и правда огромен - его рост 197 см. В юности его прозвали "Шербургский зонтик" - за счет длинных рук и прыгучести Менди снимал кучу навесов от соперников. Эта фишка у него осталась и сейчас - в прошлом чемпионате сенегалец поймал 10,2% навесных подач на его ворота. Для контекста, у Тибо Куртуа - 8,8%, у Алиссона - 8,1%, у Яна Облака - 5,5%.

Вторая сильная сторона Менди - это сэйвы. У него кошачья гибкость и выдающиеся рефлексы, позволяющие отбивать даже очень сильные удары в упор. В предыдущих трех сезонах Эдуар в среднем отражал больше 70% ударов - в Лиге 2 цифра достигала 79%, в прошлом сезоне в "Ренне" упала до 69. Но в любом случае, это топ - у того же Алиссона в сезоне-2019/20 было 72% сэйвов. Не забываем и про 58% от Кепы.

Наконец, Менди умеет руководить обороной и держит своих защитников всегда в тонусе. А еще обладает огромной физической силой. Британцы подсчитали, что 51% его выносов летят дальше, чем на 40 ярдов. Идентичный показатель у Эдерсона из "Ман Сити", который вроде как гуру в этом деле.

***

Но, естественно, есть и слабые места. У Менди не было классической школы - он учился у всякого, кто был готов давать уроки, и поэтому его техника своеобразна.

Пожалуй, главный минус - это чтение игры. До Нойера и Тер Штегена сенегальцу очень далеко - при выходах далеко в поле он больше рассчитывать напугать соперника габаритами, нежели первым добраться до мяча. Если тот оказывается не из робкого десятка, быть беде.

Второй нюанс, который время от времени всплывает, это отражение ударов на набегающих соперников. И "Реймс", и "Ренн" играли с низкой линией обороны, поэтому Эдуара почти всегда было кому подстраховать. В "Челси", который большую часть времени проводит с мячом на чужой половине, этот косяк может здорово подпортить ему карьеру.

Ну и третье - игра ногами. Нельзя сказать, что Менди совсем уж безнадежен, но особых навыков контроля мяча у него нет. Его прежние тренеры этого не требовали - Эдуар просто выносил мяч куда подальше и дело с концом. Топ-клубы так не играют, и пока непонятно, сможет ли сенегалец перестроиться, чтобы соответствовать другому, более комбинационному стилю.

***

Год назад, после трансфера в "Ренн", Менди признался, что несмотря на все неудачи и падения, он ни о чем не жалеет.

"Мой путь занял немного больше времени, но он позволил мне иначе взглянуть на многие вещи, на жизнь, научиться твердо стоять ногами на земле. Я стал более зрелым и развил в себе лидерские качества. Это мне пригодилось, за счет этого я быстрее других адаптировался в Лиге 1".

Невероятный контраст с инфантильным Кепой, который отказался меняться на серию пенальти, послав куда подальше тренера, не правда ли?

Вообще, как ни сравнивай этих двух, Менди лучше. "Челси" определенно станет сильнее, если таки завершит эту сделку, привезя двухметрового сенегальца в Лондон. Вместо вратаря, который привозит, синие получат голкипера, способного выручить даже в безнадежной ситуации. А это хорошее подспорье для любой команды.

Но, конечно, Эдуару важно и после этого не останавливаться. Ему 28 лет, но за спиной у Менди лишь два сезона во французской элите. Да, он прошел жесткую школу жизни и сдал ее экзамены на отлично, однако этого нельзя сказать про футбол. В нем еще остались секреты, которые Менди следует постичь, чтобы утвердиться на новом уровне.

Посмотрим, удастся ли ему это. Пока ясно одно: Эдуар - первый африканский страж ворот за очень много лет, у которого есть реальные задатки стать мировым топом.