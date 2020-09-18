Перес не виноват: Банфилд не получил солидарные выплаты за трансфер Хамеса из Реала в Эвертон

"Банфилд" не получит денег от трансфера полузащитника Хамеса Родригеса из мадридского "Реала" в "Эвертон". Пресс-служба аргентинцев отметила, что клуб делал соответствующий запрос по солидарным выплатам, но получил отрицательный ответ. Колумбиец выступал за "Банфилд" с 2008-го по 2010 год. Казначей "Банфилда" Игнасио Ускиза сказал следующее:

"К сожалению, за переход Хамеса Родригеса из "Реала" в "Эвертон" нашему клубу денег не причитается. Транзакция оформлена бесплатно, как если бы он был свободным агентом".