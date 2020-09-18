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Перес не виноват: Банфилд не получил солидарные выплаты за трансфер Хамеса из Реала в Эвертон

Англия
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Перес не виноват: Банфилд не получил солидарные выплаты за трансфер Хамеса из Реала в Эвертон
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"Банфилд" не получит денег от трансфера полузащитника Хамеса Родригеса из мадридского "Реала" в "Эвертон". Пресс-служба аргентинцев отметила, что клуб делал соответствующий запрос по солидарным выплатам, но получил отрицательный ответ. Колумбиец выступал за "Банфилд" с 2008-го по 2010 год. Казначей "Банфилда" Игнасио Ускиза сказал следующее:

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"К сожалению, за переход Хамеса Родригеса из "Реала" в "Эвертон" нашему клубу денег не причитается. Транзакция оформлена бесплатно, как если бы он был свободным агентом".

"Соответствующие консультации уже проведены с двумя клубами и соответствующими организациями. Во всех случаях они подтверждали нам, что клуб не получит денег через механизм солидарных выплат".

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В статье: Хамес Родригес Реал (Мадрид) Эвертон (Ливерпуль) Банфилд (Аргентина)
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Источник:
Banfield

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Комментарии (1)
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PiterCantrope (Франківськ)
18.09.2020 в 10:24
Марсель Брандс (спортивний директор "Евертона") зробив дуже класну роботу цього літа. Аллан 25 мільйонів, Дукуре 22 мільйони, Нкунку за 250 тис, Хамес задарма. 4 класні гравці, один з яких фактично гравець світового класу, за менш ніж 50 мільйонів євро. З цікавості я зайшов на сайт "Марки", там ця новина вчора з'явилась. Там 500 коментарів про те, яка брехлива "Марка" і "Реал". Бо коли Хамес переходив в "Евертон" 10 днів тому, то вони написали, що "Евертон" заплатить "Реалу" 25 мільйонів. Ці великі клуби, навколо яких багато політики і інтриг, завжди намагаються прибрехати і показати, що у них справи йдуть краще, ніж насправді. "Реал" занизив реальну ціну переходу Азара, "Барселона" занизила реальну ціну переходу Неймара. Так завжди було.
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