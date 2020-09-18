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Официально: Тьяго Алькантара – игрок Ливерпуля

Англия
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Испанец сменил Бундеслигу на АПЛ

Официально: Тьяго Алькантара – игрок Ливерпуля
UA-Футбол
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Испанский полузащитник Тьяго Алькантара официально завершил свой переход в английский "Ливерпуль".

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По информации СМИ, "красные" заплатили мюнхенской "Баварии" около 30 миллионов евро за игрока плюс бонусы.

В прошлом сезоне Тьяго сыграл 24 матча за "немецкую машину" в рамках чемпионата Германии – испанец забил 3 гола. Алькантара является воспитанником "Барселоны".

В период с 2008-го по 2013-й он четырежды становился чемпионом Испании, дважды выигрывал Лигу Чемпионов. С мюнхенцами семь раз выигрывал Бундеслигу, в прошлом сезоне триумфовал в главном клубном турнире Европы.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ливерпуль Тьяго Алькантара
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