Официально: Тьяго Алькантара – игрок Ливерпуля

Испанский полузащитник Тьяго Алькантара официально завершил свой переход в английский "Ливерпуль".

По информации СМИ, "красные" заплатили мюнхенской "Баварии" около 30 миллионов евро за игрока плюс бонусы.

The moment you’ve all been waiting for…#ThiagoFriday ???? pic.twitter.com/s2tOCvnHta