Официально: Тьяго Алькантара – игрок Ливерпуля

Испанский полузащитник Тьяго Алькантара официально завершил свой переход в английский "Ливерпуль".

По информации СМИ, "красные" заплатили мюнхенской "Баварии" около 30 миллионов евро за игрока плюс бонусы.

В прошлом сезоне Тьяго сыграл 24 матча за "немецкую машину" в рамках чемпионата Германии – испанец забил 3 гола. Алькантара является воспитанником "Барселоны".

В период с 2008-го по 2013-й он четырежды становился чемпионом Испании, дважды выигрывал Лигу Чемпионов. С мюнхенцами семь раз выигрывал Бундеслигу, в прошлом сезоне триумфовал в главном клубном турнире Европы.