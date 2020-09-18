Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Эвертона Мэйсон Холгейт выбыл на три месяца из-за травмы
Анчелотти старается беречь игрока, чтобы ускорить процесс восстановления
Защитник "Эвертона" Мэйсон Холгейт пропустит два-три месяца из-за травмы. Он получил повреждение 5 сентября в товарищеском матче с "Престон Норт Энд", сообщает BBC.
"Я следую советам медицинского персонала, но Мэйсон пропустит минимум два-три месяца", — заявил главный тренер команды Карло Анчелотти.
В минувшем сезоне Холгейт провел 32 матча и забил один гол за "Эвертон".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...