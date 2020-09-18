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Защитник Эвертона Мэйсон Холгейт выбыл на три месяца из-за травмы

Англия
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Анчелотти старается беречь игрока, чтобы ускорить процесс восстановления

Защитник Эвертона Мэйсон Холгейт выбыл на три месяца из-за травмы
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Защитник "Эвертона" Мэйсон Холгейт пропустит два-три месяца из-за травмы. Он получил повреждение 5 сентября в товарищеском матче с "Престон Норт Энд", сообщает BBC.

"Я следую советам медицинского персонала, но Мэйсон пропустит минимум два-три месяца", — заявил главный тренер команды Карло Анчелотти.

В минувшем сезоне Холгейт провел 32 матча и забил один гол за "Эвертон".

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В статье: Карло Анчелотти Эвертон (Ливерпуль) Мэйсон Холгейт
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