Бывший полузащитник МЮ: Санчо представляет собой тот тип игрока, которого ты хочешь видеть в своем клубе

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Ли Шарп заявил, что хочет видеть хавбека "Боруссии" Дортмунд Джейдона Санчо в стане манкунианцев уже в следующем сезоне.

"У него фантастическая трудовая этика, он представляет собой тот тип игрока, которого ты хочешь видеть в своем клубе. Уверен, что "Ман Юнайтед" будет не единственным клубом, пытающимся подписать его. Надеюсь, они его приобретут, и он сможет зажечь "Олд Траффорд" в следующем сезоне", - заявил Шарп в интервью Sky Sports.