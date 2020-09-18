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Бывший полузащитник МЮ: Санчо представляет собой тот тип игрока, которого ты хочешь видеть в своем клубе
Руководство Боруссии не готово отпускать игрока в стан манкунианцев
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Ли Шарп заявил, что хочет видеть хавбека "Боруссии" Дортмунд Джейдона Санчо в стане манкунианцев уже в следующем сезоне.
"У него фантастическая трудовая этика, он представляет собой тот тип игрока, которого ты хочешь видеть в своем клубе. Уверен, что "Ман Юнайтед" будет не единственным клубом, пытающимся подписать его. Надеюсь, они его приобретут, и он сможет зажечь "Олд Траффорд" в следующем сезоне", - заявил Шарп в интервью Sky Sports.
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