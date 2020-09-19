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Официально: Гарет Бэйл - игрок Тоттенхэма
Вернулся!
Лондонский "Тоттенхэм" официально объявил о возвращении Гарета Бэйла.
Валлиец уже защищал цвета английского клуба на протяжении шести лет, после чего отправился в "Реал". За него в 2013-м было заплачено сто миллионов евро.
"Шпоры" арендуют вингера на один сезон. По данным СМИ, это обойдется лондонскому клубу в девять миллионов фунтов, а "Реал" будет выплачивать половину зарплаты Гарета.
Стоит отметить, что Бэйл прибыл в Лондон с
Bale. Is. Back.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 19, 2020
Welcome home, @GarethBale11 ???? #BaleIsBack ⚪️ #COYS pic.twitter.com/iOIWC2ZwtC
За семь в Мадриде Бэйл провел в "Реале" 251 матч, в которых забил 105 голов. Выиграл с клубом 17 трофеев, из которых - четыре Лиги Чемпионов.