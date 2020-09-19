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Официально: Тоттенхэм объявил о подписании Серхио Регилона

Англия
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Мощное усиление лондонского клуба

Официально: Тоттенхэм объявил о подписании Серхио Регилона
UA-Футбол
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Испанский защитник Серхио Регилон стал игроком "Тоттенхэма". Об этом сообщает пресс-служба "шпор".

Футболист был не нужен Зинедину Зидану и прошлый сезон провел в "Севильи". "Нервионцы" планировали выкупить его контракт, но финансы это сделать не позволили. А вот "Тоттенхэм" сумел.

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По данным СМИ, лондонский клуб заплатит "Реалу" порядка 30 миллионов евро. Более того, предусмотрена опция обратного выкупа за 45 миллионв.

Регилон - воспитанник "Реала". За взрослую карьеру провел в футболке "сливочных" 22 игры. При Лопетеги и Солари сумел вытолкнуть из основы Марсело, однако Зидан не оценил его талант.

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В статье: Реал (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон) Серхио Регилон
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