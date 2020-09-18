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Смоллинг готов пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в Роме
Защитник заявил об этом руководству обеих клубов
По информации Corriere dello Sport, защитник "Ромы" Крис Смоллинг, права на которого принадлежат "Манчестер Юнайтед", хочет остаться в чемпионате Италии. 30-летний англичанин уведомил руководство обоих клубов о том, что он намерен продолжать выступать за римлян.
Стоит отметить, что игрок даже готов пойти на существенное понижение зарплаты, чтобы помочь "Роме" сэкономить на своем трансфере.
Напомним, что на Смоллинга также претендуют "Интер" и "Ювентус".
В минувшем сезоне на счету англичанина 2 гола и 1 результативная передача в 26 матчах Серии А.