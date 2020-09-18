Четыре основных игрока Челси пропустят матч с Ливерпулем

Лондонский "Челси" не сможет рассчитывать на большинство своих новичков в предстоящем матче 2-го тура английской Премьер-лиги с "Ливерпулем".

Как сообщается в "твиттере" синих, из-за травм встречу с мерсисайдцами пропустят защитник Бенджамин Чилвел, полузащитники Кристиан Пулишич и Хаким Зиеш. Нападающий Тимо Вернер к матчу готов, а защитник Тьяго Силва набирает форму, но не успеет вернуться в строй к игре.

Матч "Челси" – "Ливерпуль" состоится послезавтра, 20 сентября, на стадионе "Стэмфорд Бридж".

Напомним, Чилвел, Зиеш, Вернер и Силва пополнили состав "Челси" в нынешнее трансферное окно. Лондонский клуб также приобрёл хавбека сборной Германии Кая Хаверца.