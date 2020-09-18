  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Четыре основных игрока Челси пропустят матч с Ливерпулем
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Четыре основных игрока Челси пропустят матч с Ливерпулем

Англия
(1 голосов)

Об этом рассказал Лэмпард

Четыре основных игрока Челси пропустят матч с Ливерпулем
Новина українською

Лондонский "Челси" не сможет рассчитывать на большинство своих новичков в предстоящем матче 2-го тура английской Премьер-лиги с "Ливерпулем".

Как сообщается в "твиттере" синих, из-за травм встречу с мерсисайдцами пропустят защитник Бенджамин Чилвел, полузащитники Кристиан Пулишич и Хаким Зиеш. Нападающий Тимо Вернер к матчу готов, а защитник Тьяго Силва набирает форму, но не успеет вернуться в строй к игре.

Матч "Челси" – "Ливерпуль" состоится послезавтра, 20 сентября, на стадионе "Стэмфорд Бридж".

Напомним, Чилвел, Зиеш, Вернер и Силва пополнили состав "Челси" в нынешнее трансферное окно. Лондонский клуб также приобрёл хавбека сборной Германии Кая Хаверца.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Ливерпуль Хаким Зиеш Бенджамин Чилвел Кристиан Пулишич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...