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Тьяго: Хочу выиграть в Ливерпуле много трофеев

Англия
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Все предпосылки для этого есть

Тьяго: Хочу выиграть в Ливерпуле много трофеев
UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник Тьяго Алькантара, который сегодня оформил трансфер в "Ливерпуль", поделился своими эмоциями.

"Проходят годы, вы пытаетесь выиграть как можно больше, а когда вы выигрываете, вы хотите выиграть еще больше. Думаю, "Ливерпуль" хорошо описывает меня. Я хочу достичь всех целей, выиграть как можно больше трофеев.

Я должен как можно быстрее адаптироваться к команде в нынешней ситуации. Я буду помогать команде в защите и нападении, а также в психологическом плане", - приводит слова испанца официальный сайт "красных".

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Дебютировать за новый клуб Тьяго сможет уже на этих выходных - чемпион Англии встретится с "Челси".

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В статье: Ливерпуль Тьяго Алькантара
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