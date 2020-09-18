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Тьяго: Хочу выиграть в Ливерпуле много трофеев
Все предпосылки для этого есть
Полузащитник Тьяго Алькантара, который сегодня оформил
"Проходят годы, вы пытаетесь выиграть как можно больше, а когда вы выигрываете, вы хотите выиграть еще больше. Думаю, "Ливерпуль" хорошо описывает меня. Я хочу достичь всех целей, выиграть как можно больше трофеев.
Я должен как можно быстрее адаптироваться к команде в нынешней ситуации. Я буду помогать команде в защите и нападении, а также в психологическом плане", - приводит слова испанца официальный сайт "красных".
Дебютировать за новый клуб Тьяго сможет уже на этих выходных - чемпион Англии встретится с "Челси".