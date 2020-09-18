Тьяго: Хочу выиграть в Ливерпуле много трофеев

Полузащитник Тьяго Алькантара, который сегодня оформил трансфер в "Ливерпуль" , поделился своими эмоциями.

"Проходят годы, вы пытаетесь выиграть как можно больше, а когда вы выигрываете, вы хотите выиграть еще больше. Думаю, "Ливерпуль" хорошо описывает меня. Я хочу достичь всех целей, выиграть как можно больше трофеев.

Я должен как можно быстрее адаптироваться к команде в нынешней ситуации. Я буду помогать команде в защите и нападении, а также в психологическом плане", - приводит слова испанца официальный сайт "красных".

Дебютировать за новый клуб Тьяго сможет уже на этих выходных - чемпион Англии встретится с "Челси".