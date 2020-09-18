Ливерпуль готов выложить 35 миллионов за вингера Вулверхэмптона

Английский "Ливерпуль" сегодня официально объявил о подписании Тьяго Алькантары. Однако на этом они не хотят останавливаться.

По информации Sky Sports, сейчас готовится трансфер Диогу Жоты из "Вулверхэмптона". За португальского вингера они готовы выложить 35 миллионов фунтов.

Контракт Жоты с "Вулверхэмптоном" действителен еще два года. За прошедший сезон он успел провести 34 матча, в которых забил семь голов.