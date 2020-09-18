Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль готов выложить 35 миллионов за вингера Вулверхэмптона
"Красные" вошли во вкус
Английский "Ливерпуль" сегодня официально объявил о подписании Тьяго Алькантары. Однако на этом они не хотят останавливаться.
Читайте такжеОфициально: Тьяго Алькантара – игрок Ливерпуля
По информации Sky Sports, сейчас готовится трансфер Диогу Жоты из "Вулверхэмптона". За португальского вингера они готовы выложить 35 миллионов фунтов.
Контракт Жоты с "Вулверхэмптоном" действителен еще два года. За прошедший сезон он успел провести 34 матча, в которых забил семь голов.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...