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Ливерпуль готов выложить 35 миллионов за вингера Вулверхэмптона

Англия
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"Красные" вошли во вкус

Ливерпуль готов выложить 35 миллионов за вингера Вулверхэмптона
UA-Футбол
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Английский "Ливерпуль" сегодня официально объявил о подписании Тьяго Алькантары. Однако на этом они не хотят останавливаться.

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По информации Sky Sports, сейчас готовится трансфер Диогу Жоты из "Вулверхэмптона". За португальского вингера они готовы выложить 35 миллионов фунтов.

Контракт Жоты с "Вулверхэмптоном" действителен еще два года. За прошедший сезон он успел провести 34 матча, в которых забил семь голов.

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В статье: Вулверхэмптон Ливерпуль Диогу Жота
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