Альтернатива Регилону. МЮ согласовал контракт с защитником Порту

"Манчестер Юнайтед" совсем недавно готов был подписать Серхио Регилона, в надежде усилить левый фланг. Однако испанца перехватил "Тоттенхэм".

Руководство "дьяволов" быстро определилось с альтернативой. По данным RMC Sport, англичане согласовали пятилетний контракт с Алексом Теллесом.

Теперь им осталось договориться о сумме компенсации с "Порту". Портал Transfermarkt его оценивает в 40 миллионов. В последнем сезоне Алекс совершил 25 результативных действий (12+13) в 43-х матчах.

