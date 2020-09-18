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Альтернатива Регилону. МЮ согласовал контракт с защитником Порту

Англия
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Осталось договориться с португальцами

Альтернатива Регилону. МЮ согласовал контракт с защитником Порту
UA-Футбол
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"Манчестер Юнайтед" совсем недавно готов был подписать Серхио Регилона, в надежде усилить левый фланг. Однако испанца перехватил "Тоттенхэм".

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Руководство "дьяволов" быстро определилось с альтернативой. По данным RMC Sport, англичане согласовали пятилетний контракт с Алексом Теллесом.

Теперь им осталось договориться о сумме компенсации с "Порту". Портал Transfermarkt его оценивает в 40 миллионов. В последнем сезоне Алекс совершил 25 результативных действий (12+13) в 43-х матчах.

Отметим, что 27-летний игрок был вызван в сборную Бразилии.

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В статье: Порту Манчестер Юнайтед Алекс Теллес
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