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Альтернатива Регилону. МЮ согласовал контракт с защитником Порту
Осталось договориться с португальцами
"Манчестер Юнайтед" совсем недавно готов был подписать Серхио Регилона, в надежде усилить левый фланг. Однако испанца перехватил "Тоттенхэм".
Руководство "дьяволов" быстро определилось с альтернативой. По данным RMC Sport, англичане согласовали пятилетний контракт с Алексом Теллесом.
Теперь им осталось договориться о сумме компенсации с "Порту". Портал Transfermarkt его оценивает в 40 миллионов. В последнем сезоне Алекс совершил 25 результативных действий (12+13) в 43-х матчах.
???????? Alex Telles has agreed a 5-year contract with Manchester United - Premier League club will now seek to agree a fee with FC Porto. PSG are also there, still thinking about whether or not to make a concrete move.— Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) September 18, 2020
Отметим, что 27-летний игрок был