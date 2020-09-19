Ливерпуль согласовал трансфер Диогу Жоты за 45 млн фунтов. Медосмотр запланирован на сегодня

"Ливерпуль" согласовал приобретение вингера "Вулверхэмптона" и сборной Португалии Диогу Жоты.

По информации Guardian, в субботу Жота прибудет на тренировочную базу "красных" в Мелвуде, чтобы пройти медобследование и подписать с новым клубом 5-летний контракт.

Сумма трансфера составила 41 миллион фунтов + 4 млн бонусов. В следующие 12 месяцев "красные" заплатят "волкам" только 10 процентов из гарантированной суммы, что и позволило клубу оформить сделку сейчас.

Добавим, отбить часть затрат на приглашение Жоты "Ливерпуль" собирается с помощью продажи защитника Ки-Яна Хувера в противоположном направлении. Liverpool Echo предполагает, что "волки" заплатят за 18-летнего голландца 9 млн. фунтов, а еще 4.5 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов.

"Ливерпуль" также присматривался к Исмаиле Сарру, однако "Уотфорд" потребовал за свою звезду свыше 50 млн. фунтов и отказался идти на уступки. В этом плане "Вулверхэмптон" оказался сговорчивее.

Таким образом, Диогу станет третьим новичком команды Клоппа в это трансферное окно после крайнего защитника Костаса Цимикаса и полузащитника Тиаго Алькантары.