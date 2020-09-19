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Агуэро может пропустить еще два месяца

Англия
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Восстановление аргентинца затягивается

Агуэро может пропустить еще два месяца
Новина українською

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро может пропустить еще два месяца из-за травмы колена.

Агуэро находится вне игры с матча Премьер-Лиги против "Бернли" 22 июня, после чего он был прооперирован в Барселоне.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола всерьез опасается, что отсутствие 32-летнего аргентинца продлится до ноября.

"Мы знали, что у него сложная травма. Он в процессе восстановления. Серхио много пропустил, и Серхио не тот парень, который быстро набирает физическую форму, поэтому я думаю, через месяц или два он будет готов", — цитирует Гвардиолу The Guardian.

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В статье: Хосеп Гвардиола Серхио Агуэро Манчестер Сити (Англия)
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