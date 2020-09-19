Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Агуэро может пропустить еще два месяца
Восстановление аргентинца затягивается
Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро может пропустить еще два месяца из-за травмы колена.
Агуэро находится вне игры с матча Премьер-Лиги против "Бернли" 22 июня, после чего он был прооперирован в Барселоне.
Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола всерьез опасается, что отсутствие 32-летнего аргентинца продлится до ноября.
"Мы знали, что у него сложная травма. Он в процессе восстановления. Серхио много пропустил, и Серхио не тот парень, который быстро набирает физическую форму, поэтому я думаю, через месяц или два он будет готов", — цитирует Гвардиолу The Guardian.