Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро может пропустить еще два месяца из-за травмы колена.

Агуэро находится вне игры с матча Премьер-Лиги против "Бернли" 22 июня, после чего он был прооперирован в Барселоне.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола всерьез опасается, что отсутствие 32-летнего аргентинца продлится до ноября.