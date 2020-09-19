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Сульшер: На трансферном рынке все складывается не так, как мы планировали

Англия
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Клубу не удалось договориться по ключевым переходам

Сульшер: На трансферном рынке все складывается не так, как мы планировали
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признал, что трансферная кампания его клуба складывается не так, как он планировал.

"Нас интересует небольшая подборка игроков, которые способны добавить класса нашей команде, поэтому давайте посмотрим, что у нас получится. Клуб упорно работает, и я отношусь к этому с пониманием.

Когда мы садимся за стол переговоров, порой это складывается не так, как мы планировали. Здесь не прямолинейный сюжет, иногда происходят некоторые вещи, и как я уже говорил, я очень рад работать с имеющимися игроками.

От трансферного окна все еще остается несколько недель, и нам, возможно, удастся кого-нибудь заполучить. Я проделал работу вместе с клубом, и они знают мои ощущения насчет того, в чем нуждается наш состав. Давайте посмотрим, удастся ли нам кого-нибудь пригласить", — цитирует Сульшера Sky Sports.

На данный момент единственным трансфером клуба в это окно стало приобретение хавбека "Аякса" Донни ван де Бека за 40 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что МЮ удалось договориться о личном контракте с левым защитником "Порту" Алексом Теллесом.

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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