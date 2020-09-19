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Астон Вилла вернула Бертрана Траоре в АПЛ

Англия
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Форвард покинул "Лион"

Астон Вилла вернула Бертрана Траоре в АПЛ
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Нападающий "Лиона" Бертран Траоре перешёл в "Астон Виллу".

"Мы очень рады, что Бертран решил перейти в "Астон Виллу". Он игрок с огромным талантом, который действительно расширит наши возможности атаки", — цитирует главного тренера клуба Дина Смита пресс-служба "львов".

Траоре уже выступал в английской Премьер-лиге — с 2014 по 2017 год нападающий играл за "Челси". В составе синих он провёл 10 матчей в АПЛ, забил два гола.

Transfermarket оценивает трансфер в 18,4 млн евро.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Бертран Траоре Олимпик (Лион)
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