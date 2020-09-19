Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Астон Вилла вернула Бертрана Траоре в АПЛ
Форвард покинул "Лион"
Нападающий "Лиона" Бертран Траоре перешёл в "Астон Виллу".
"Мы очень рады, что Бертран решил перейти в "Астон Виллу". Он игрок с огромным талантом, который действительно расширит наши возможности атаки", — цитирует главного тренера клуба Дина Смита пресс-служба "львов".
Траоре уже выступал в английской Премьер-лиге — с 2014 по 2017 год нападающий играл за "Челси". В составе синих он провёл 10 матчей в АПЛ, забил два гола.
Transfermarket оценивает трансфер в 18,4 млн евро.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...