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Бэйл прибыл в Тоттенхэм с травмой

Англия
(1 голосов)

Вингер будет вне игры еще месяц

Бэйл прибыл в Тоттенхэм с травмой
Новина українською

Вингеру Гарету Бэйлу придется подождать своего повторного дебюта за "Тоттенхэм" минимум месяц.

Накануне Бэйл уже прилетел в Лондон, чтобы оформить свое возвращение в "Тоттенхэм" на правах аренды из "Реала" до конца сезона 2020/21.

По информации The Telegraph, Гарет достался "шпорам" без арендной платы, и лондонский клуб возьмет на себя только 220 из 600 тысяч фунтов зарплаты в неделю, которые 31-летнему валлийцу положены по контракту с испанским грандом.

Однако Бэйл не сможет сразу начать играть за команду Жозе Моуриньо. Как сообщает Marca, Гарет прибыл в Лондон с травмой колена, которую он получил во время недавней поездки в сборную Уэльса.

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В статье: Гарет Бэйл Реал (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон)
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Комментарии (3)
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MES QUE UN CLUB
19.09.2020 в 13:45
Вот это да. Его надо на руках носить, чтобы не ломался.
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0
0
storm_ua (Николаев)
19.09.2020 в 13:02
ну просто уэльский клоун, где же ты травму то получил, несчастье? на гольфе?
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+1
-4
alktus (Хмельницкий)
19.09.2020 в 13:17
Статью прочитай, там написано.
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+1
-1


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