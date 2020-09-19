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Алькантара: Коутиньо и Хаби Алонсо убедили меня перейти в Ливерпуль

Англия
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Испанец спрашивал о "мерсисайдцах" у бывших товарищей по команде

Алькантара: Коутиньо и Хаби Алонсо убедили меня перейти в Ливерпуль
Новина українською

Новичок "Ливерпуля" Тьяго Алькантара рассказал о своем трансфере.

"Очень ждал перехода в Ливерпуль и очень счастлив находиться здесь. Такие люди, как Филиппе Коутиньо и Хаби Алонсо помогли мне принять это решение.

Жду с нетерпением не только выхода на поле, но и начала тренировок с новыми партнерами, знакомства с тренером и его методами. Я хочу помочь ребятам показывать еще лучшую игру, если это возможно. И надеюсь, что я сам стану лучше.

Рад возможности поработать с Юргеном Клоппом. Постараюсь научиться у него и у команды как можно большему. Я создавал ему проблемы, когда он работал с Дортмундом в Бундеслиге, но в футболе случаются и успехи, и поражения. Например, в прошлом году мы вылетели от Ливерпуля", – цитирует Тьяго официальный сайт клуба.

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В статье: Ливерпуль Тьяго Алькантара
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