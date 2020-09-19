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Вылетевший из АПЛ Норвич отказался продавать защитника Барселоне за 20 млн
Талантливый фулбек останется с "канарейками"
"Барселона" не сумела подписать защитника "Норвича" Макса Ааронса.
"Канарейки" отклонили два предложения "блаугранас", последнее из которых достигало 20 миллионов фунтов вместе с бонусами. Об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.
Ранее интерес к 20-летнему англичанину проявляла "Бавария", которая ищет подмену для Бенжамена Павара.
Отметим, что "Норвич" по итогам прошлого сезона покинул АПЛ.
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