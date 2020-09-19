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Вылетевший из АПЛ Норвич отказался продавать защитника Барселоне за 20 млн

Англия
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Талантливый фулбек останется с "канарейками"

Вылетевший из АПЛ Норвич отказался продавать защитника Барселоне за 20 млн
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"Барселона" не сумела подписать защитника "Норвича" Макса Ааронса.

"Канарейки" отклонили два предложения "блаугранас", последнее из которых достигало 20 миллионов фунтов вместе с бонусами. Об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

Ранее интерес к 20-летнему англичанину проявляла "Бавария", которая ищет подмену для Бенжамена Павара.

Отметим, что "Норвич" по итогам прошлого сезона покинул АПЛ.

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В статье: Барселона Норвич Сити (Англия) Макс Ааронс
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