Вылетевший из АПЛ Норвич отказался продавать защитника Барселоне за 20 млн

"Барселона" не сумела подписать защитника "Норвича" Макса Ааронса.

"Канарейки" отклонили два предложения "блаугранас", последнее из которых достигало 20 миллионов фунтов вместе с бонусами. Об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

Ранее интерес к 20-летнему англичанину проявляла "Бавария", которая ищет подмену для Бенжамена Павара.

Отметим, что "Норвич" по итогам прошлого сезона покинул АПЛ.