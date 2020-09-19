Эвертон - Вест Бромвич 5:2. Второй хет-трик в сезоне и адаптация Хамеса

Второй тур Английской Премьер-лиги открывал поединок "Эвертона" и "Вест Бромвича". Новичок удивил команду Карло Анчелотти быстрым голом в исполнении Диангане, но и разозлил также. На 31-й минуте Калверт-Льюин сравнял счет ударом пяткой, классно сориентировавшись в эпизоде. А перед перерывом Хамес Родригес вывел ирисок вперед дальним ударом в нижний угол, развеяв опасения по поводу, того, что ему будет сложно приспособиться к АПЛ.

На последних секундах тайма дела "Вест Бромвича" стали совсем плохи - Гиббс заработал красную карточку, толкнув соперника в неигровом эпизоде. Вслед за подопечным пределы поля покинул и Славен Билич, который не соглашался с решением арбитра.

Тем не менее, уже в самом начале второго тайма "Вест Бромвич" выровнял положение. Перейра идеальным ударом со штрафного метров с 28-ми огорчил Пикфорда. Впрочем, "Эвертон" оперативно восстановил свое преимущество (Майкл Кин), а затем еще и оформил разгром. Калверт-Льюин забил еще два гола и оформил первый в карьере хет-трик в составе ливерпульской команды (второй в сезоне после Мо Салаха). "Эвертон" таким образом стартовал с двух побед, тогда как "Вест Бромвич" терпит второе поражение подряд.

Английская Премьер-лига. Второй тур

Эвертон - Вест Бромвич 5:2

Голы: Калверт-Льюин 31, 62, 66, Родригес 45, Майкл Кин 54 - Диангане 10 Перейра 47

"Эвертон": Пикфорд - Колеман, Мина, Кин, Динь - Дукур (Сигурдссон 65), Аллан, Гомес - Хамес (Мойзе Кин 78), Калверт-Льюин (Ивоби 71), Ришарлисон

"Вест Бромвич": Джонстон - Фурлонг, Аджайи, Бартли, О'Ши, Гиббс - Перейра (Филиппс 71), Ливермор, Сойерс (Филд 75), Диангане (Эдвардс 71) - Робинсон

Удаление: Гиббс 45 + 1, Билич 45 + 3