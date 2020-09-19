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АПЛ. Лидс вышел победителем из голевой перестрелки с Фулхэмом

Англия
(2 голосов)

"Лидс" Бьелсы одерживает первую победу в АПЛ

АПЛ. Лидс вышел победителем из голевой перестрелки с Фулхэмом
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В рамках второго тура "Лидс" принимал "Фулхэм". Команды Марсело Бьелсы и Скотта Паркера устроили настоящую голевую феерию, из которой вышли победителями подопечные аргентинского наставника.

2-й тур чемпионата Англии

"Лидс" - "Фулхэм" 4:3

Голы: 1:0 - 5 Элдер Кошта, 1:1 - 34, пенальти Митрович, 2:1 - 41, пенальти Клих, 3:1 - 50 Бэмфорд, 4:1 - 57 Элдер Кошта, 4:2 - 62 Декордова-Рид, 4:3 - 67 Митрович.

"Лидс": Мелье - Даллас, Кох, Купер, Эйлинг - Харрисон, Филлипс, Родриго, Клих, Элдер Кошта - Бэмфорд

Запасные: Каприле, Стрейк, Шеклтон, Богуш, Алиоски, Робертс, Поведа

"Фулхэм": Ареоля - Брайен, Хектор, Одои, Тете - Камара, Замбо-Ангисса, Декордова-Рид, Онома, Кавалейру - Митрович

Запасные: Родак, Рим, Кнокерт, Кэрни, Лемина, Кебано, Рид

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В статье: Фулхэм (Лондон) АПЛ Лидс
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Комментарии (1)
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Адам Жоржевич (Хмельницький)
19.09.2020 в 20:23
Зарано Лідс розслабився після 4:1, зовсім необов'язкові два голи пропустив.
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