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АПЛ. Кристал Пэлас на Олд Траффорд наказывает МЮ

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Уилфрид Заа принес победу "стекольщикам"

АПЛ. Кристал Пэлас на Олд Траффорд наказывает МЮ
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В рамках 2-го тура чемпионата Англии сезона "Манчестер Юнайтед" принимал "Кристал Пэлас". "Красные дьяволы" дома потерпели поражение от "стекольщиков" со счетом 1:3. Дублем в составе гостей отметился вингер Вильфрид Заа. Единственный мяч за "МЮ" забил новоиспеченный полузащитник Донни ван де Бек.

Второй тур АПЛ

19 сентября, "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" - "Кристал Пэлас" 1:3

Голы: 0:1 - 7 Таунсенд, 0:2 - 74, пенальти Заа, 1:2 - 80 ван де Бек, 1:3 - 85 Заа.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Шоу, Фосу-Менса (Игало, 81), Линделеф, Магуайр, Бруну Фернандеш, Мактоминей, Погба (ван де Бек, 67), Джеймс (Гринвуд, 46), Марсьяль, Рэшфорд.

"Кристал Пэлас": Гуаита, Сако, Уорд, Митчелл, Шлупп (Эзе, 75), Макартур, Куяте, Таунсенд, Маккарти (Миливоевич, 88), Заа, Айю (Батшуайи, 81).

Предупреждения: Уорд (55), Фосу-Менса (58), Магуайр (64).

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В статье: АПЛ Кристал Пэлас (Лондон) Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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okolegko (Київ)
19.09.2020 в 22:30
Заха нарешті прокинувся, хоча мав нагоди ще забивати. Головне, що орли в міжсезоння практично нікого не втратили (кгм... трансферне вікно ще не закрилося, наскільки я знаю)
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