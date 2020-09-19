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АПЛ. Кристал Пэлас на Олд Траффорд наказывает МЮ
Уилфрид Заа принес победу "стекольщикам"
В рамках 2-го тура чемпионата Англии сезона "Манчестер Юнайтед" принимал "Кристал Пэлас". "Красные дьяволы" дома потерпели поражение от "стекольщиков" со счетом 1:3. Дублем в составе гостей отметился вингер Вильфрид Заа. Единственный мяч за "МЮ" забил новоиспеченный полузащитник Донни ван де Бек.
Второй тур АПЛ
19 сентября, "Олд Траффорд"
"Манчестер Юнайтед" - "Кристал Пэлас" 1:3
Голы: 0:1 - 7 Таунсенд, 0:2 - 74, пенальти Заа, 1:2 - 80 ван де Бек, 1:3 - 85 Заа.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Шоу, Фосу-Менса (Игало, 81), Линделеф, Магуайр, Бруну Фернандеш, Мактоминей, Погба (ван де Бек, 67), Джеймс (Гринвуд, 46), Марсьяль, Рэшфорд.
"Кристал Пэлас": Гуаита, Сако, Уорд, Митчелл, Шлупп (Эзе, 75), Макартур, Куяте, Таунсенд, Маккарти (Миливоевич, 88), Заа, Айю (Батшуайи, 81).
Предупреждения: Уорд (55), Фосу-Менса (58), Магуайр (64).