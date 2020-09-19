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В чемпионате английского графства лама выбежала на поле посреди матча. ВИДЕО

Англия
(2 голосов)

Пришлось даже остановить матч чемпионата Западного Йоркшира

В чемпионате английского графства лама выбежала на поле посреди матча. ВИДЕО
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В чемпионате одного из английских графств случился курьезный эпизод.

Посреди матча турнира Западного Йоркшира между "Карлтон Атлетик" - "Илкли Таун" на поле выбежала ЛАМА! Животное совершило небольшой рейд по полю, из-за чего арбитру встречи пришлось остановить поединок на несколько минут.

Видео эпизода из глубинки английского футбола

И да, обратите внимание на качество газона на стадионе региональной команды!

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