В чемпионате английского графства лама выбежала на поле посреди матча. ВИДЕО

В чемпионате одного из английских графств случился курьезный эпизод.

Посреди матча турнира Западного Йоркшира между "Карлтон Атлетик" - "Илкли Таун" на поле выбежала ЛАМА! Животное совершило небольшой рейд по полю, из-за чего арбитру встречи пришлось остановить поединок на несколько минут.

Видео эпизода из глубинки английского футбола

И да, обратите внимание на качество газона на стадионе региональной команды!