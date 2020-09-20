Сульшер – о поражении от Кристал Пэлас: Мы ничего не заслуживали в этом матче

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признал, что "красные дьяволы" справедливо проиграли "Кристал Пэлас" (1:3).

"Мы ничего не заслуживали в этом матче. Мы начали плохо и медленно, мы выглядели командой, которая в начале своего предсезонного периода.

Вы могли видеть, что соперник сразу же рванул вперед. Вы могли видеть разницу между их четырьмя товарищескими и тремя официальными матчами в этом сезоне и между нашим первым матчем. Мы лишь сыграли товарищескую встречу на прошлой неделе, и я думаю, это было видно. Нам многого не хватало.

Вы могли видеть разницу в физической готовности этим вечером. Они были резче нас, они были сильнее нас, и мы очень рано оказались в положении отыгрывающихся. У нас не будет нормального предсезонного периода, и следующий матч уже во вторник", — сообщил Сульшер Sky Sports.