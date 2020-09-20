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Лэмпард: Попытаемся сыграть с Ливерпулем на равных

Англия
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Фрэнк ставит перед командой наивысшие цели

Лэмпард: Попытаемся сыграть с Ливерпулем на равных
Новина українською

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард высказался накануне сегодняшнего матча против "Ливерпуля" во втором туре АПЛ.

"Этот матч еще ни о чем не говорит. Это всего лишь второй матч сезона, и во время встречи с "Брайтоном" из-за карантина и перерыва на сборные мы были близки к уровню предсезонной подготовки, если говорить о физической форме.

Теперь мы встречаемся с лучшей командой страны по результатам прошлого сезона. Нам нравится непростая задача сыграть с ними на равных. В прошлом году они были выдающейся командой, и в каждом матче с ними мы составляли им достойную конкуренцию. Они тоже дадут нам бой, и нам придется поднимать планку и стараться сократить отставание от них. Это непростая задача, которая перед нами стоит.

Когда я был футболистом, соперничество в таких матчах зашкаливало, и было очень непросто. Сейчас все выглядит несколько иначе, потому что "Ливерпуль" претендует на чемпионство, и они уже выиграли титул в прошлом сезоне. В данный момент мы стараемся прогрессировать и сокращать отставание, но соперничество – это то, что составляет суть АПЛ", – цитирует Лэмпарда официальный сайт клуба.

Матч "Челси" – "Ливерпуль" начнется в 18:30.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) Ливерпуль
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