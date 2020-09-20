Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль - Челси. Перед матчем. LIVE
Не пропустите!
Сегодня состоится первый ТОП-матч нового сезона АПЛ!
Действующий чемпион Ливерпуль, который накануне преставил супертрансфер Тиаго Алькантары, примет сверхамбициозный Челси с Вернером, Хаверцем и Тиаго Силвой. Смогут ли ребята Лемпарда создать проблемы банде Клоппа? Разбираться будут Егор Бобко и Влад Петрушевский.
Обязательно оставляйте свои вопросы в чате трансляции и мы обязательно их обсудим!
Старт в 18:00!
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...