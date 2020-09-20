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Ливерпуль - Челси. Перед матчем. LIVE

Англия
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Ливерпуль - Челси. Перед матчем. LIVE
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Сегодня состоится первый ТОП-матч нового сезона АПЛ!

Действующий чемпион Ливерпуль, который накануне преставил супертрансфер Тиаго Алькантары, примет сверхамбициозный Челси с Вернером, Хаверцем и Тиаго Силвой. Смогут ли ребята Лемпарда создать проблемы банде Клоппа? Разбираться будут Егор Бобко и Влад Петрушевский.

Обязательно оставляйте свои вопросы в чате трансляции и мы обязательно их обсудим!

Старт в 18:00!

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В статье: Английская Премьер-лига Ливерпуль вТренде Челси
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