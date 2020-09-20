Бэйл: Хочу вернуть Тоттенхэму чемпионский менталитет

Гарет Бэйл надеется привить "Тоттенхэму" победный менталитет после своего возвращения в клуб.

"Для меня это особенный клуб с невероятными болельщиками. Здесь я сделал себе имя. Надеюсь вскоре набрать свою лучшую форму, чтобы помочь команде выиграть трофеи.

Когда я уходил, я всегда думал, что однажды я хотел бы вернуться, и теперь появилась такая возможность. Я чувствую, что сейчас идеальное время для меня. Я голоден, у меня есть мотивация, я хочу преуспеть и не могу дождаться, чтобы начать.

Я чувствую, что, поехав в Мадрид, выиграв трофеи и став лидером сборной, у меня появился чемпионский менталитет. Я знаю, что такое завоевывать трофеи. Вы не поймете этого, пока не окажетесь там, в финале, и не узнаете, как справляться с нервами и давлением. Все это приходит с опытом.

Надеюсь, я принесу это в раздевалку, принесу веру в то, что мы можем выиграть трофей, и самое время сделать это в этом сезоне. Нужно сражаться на всех возможных фронтах. Я хочу вернуть Тоттенхэму менталитет победителя", — цитирует Бэйла официальный сайт клуба.