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Бэйл: Хочу вернуть Тоттенхэму чемпионский менталитет

Англия
(1 голосов)

Гарет прокомментировал возвращение в стан "шпор"

Бэйл: Хочу вернуть Тоттенхэму чемпионский менталитет
Новина українською

Гарет Бэйл надеется привить "Тоттенхэму" победный менталитет после своего возвращения в клуб.

"Для меня это особенный клуб с невероятными болельщиками. Здесь я сделал себе имя. Надеюсь вскоре набрать свою лучшую форму, чтобы помочь команде выиграть трофеи.

Когда я уходил, я всегда думал, что однажды я хотел бы вернуться, и теперь появилась такая возможность. Я чувствую, что сейчас идеальное время для меня. Я голоден, у меня есть мотивация, я хочу преуспеть и не могу дождаться, чтобы начать.

Я чувствую, что, поехав в Мадрид, выиграв трофеи и став лидером сборной, у меня появился чемпионский менталитет. Я знаю, что такое завоевывать трофеи. Вы не поймете этого, пока не окажетесь там, в финале, и не узнаете, как справляться с нервами и давлением. Все это приходит с опытом.

Надеюсь, я принесу это в раздевалку, принесу веру в то, что мы можем выиграть трофей, и самое время сделать это в этом сезоне. Нужно сражаться на всех возможных фронтах. Я хочу вернуть Тоттенхэму менталитет победителя", — цитирует Бэйла официальный сайт клуба.

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В статье: Гарет Бэйл Тоттенхэм (Лондон)
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Комментарии (1)
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Карикатурист (Білозерське)
20.09.2020 в 11:46
Можеш тільки своїм поділитися. Навряд там хтось з 61 року в роздягальні допоможе його "повернути"
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