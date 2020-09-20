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Лестер подтвердил подписание Ундера

Англия
(1 голосов)

Турок перебрался в АПЛ

Лестер подтвердил подписание Ундера
Новина українською

"Лестер" объявил о подписании вингера "Ромы" Дженгиза Ундера.

23-летний турок будет выступать за "лис" на правах годичной аренды, которая обойдется им в 3 миллиона евро. У клуба будет право выкупить контракт игрока за 24 миллиона.

В прошлом сезоне Ундер записал на свой счет 3 гола в 18 матчах Серии А.

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В статье: Рома (Рим) Дженгиз Ундер Лестер Сити
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