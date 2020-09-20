Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лестер подтвердил подписание Ундера
Турок перебрался в АПЛ
"Лестер" объявил о подписании вингера "Ромы" Дженгиза Ундера.
#ÜnderTaken pic.twitter.com/gznqopgpBT— Leicester City (@LCFC) September 20, 2020
23-летний турок будет выступать за "лис" на правах годичной аренды, которая обойдется им в 3 миллиона евро. У клуба будет право выкупить контракт игрока за 24 миллиона.
В прошлом сезоне Ундер записал на свой счет 3 гола в 18 матчах Серии А.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...