Лестер подтвердил подписание Ундера

"Лестер" объявил о подписании вингера "Ромы" Дженгиза Ундера.

23-летний турок будет выступать за "лис" на правах годичной аренды, которая обойдется им в 3 миллиона евро. У клуба будет право выкупить контракт игрока за 24 миллиона.

В прошлом сезоне Ундер записал на свой счет 3 гола в 18 матчах Серии А.