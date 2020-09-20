Клопп: Жота добавит Ливерпулю вариативности

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что вингер Диогу Жота сделает "красных" более непредсказуемой командой.

"Он тот игрок, которого мы сможем использовать многими способами. Ему 23 года, он далеко еще не законченный продукт, и у него такой большой потенциал. Он наделен скоростью, он может комбинировать, может обороняться, может прессинговать.

Это приобретение просто сделает нас непредсказуемее и придаст нам дополнительные варианты игры по различным системам, потому что он может действовать практически на каждой позиции в нападении при схеме 4-3-3. Если мы будем играть с четырьмя полузащитниками, он может играть на обоих флангах.

Он от природы наделен некоторыми вещами, которые есть и в нашей игре. Вроде желания, жадности и целеустремленности", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".