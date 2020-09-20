  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Что-то пошло не так. МЮ - Кристал Пэлас 1:3. Видео голов и обзор матча
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Что-то пошло не так. МЮ - Кристал Пэлас 1:3. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас, 19.09.2020, Чемпионат Англии

Что-то пошло не так. МЮ - Кристал Пэлас 1:3. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча второго тура Чемпионата Англии, в котором Манчестер Юнайтед принимал Кристал Пэлас. Красные дьяволы, несмотря на статус фаворита, неожиданно уступили. Слабым утешением может стать дебютный гол Донни ван де Бека. В составе соперника дублем отметился Заха.

Английская Премьер-лига. второй тур

Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:3

Голы: Ван де Бек 80 - Таунсенд 7, Заха 74 пен., 85

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кристал Пэлас (Лондон) Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...