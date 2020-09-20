Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Что-то пошло не так. МЮ - Кристал Пэлас 1:3. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас, 19.09.2020, Чемпионат Англии
Вашему вниманию видео обзор матча второго тура Чемпионата Англии, в котором Манчестер Юнайтед принимал Кристал Пэлас. Красные дьяволы, несмотря на статус фаворита, неожиданно уступили. Слабым утешением может стать дебютный гол Донни ван де Бека. В составе соперника дублем отметился Заха.
Английская Премьер-лига. второй тур
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:3
Голы: Ван де Бек 80 - Таунсенд 7, Заха 74 пен., 85
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...