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Первая победа Бьелсы в АПЛ. Лидс – Фулхэм 4:3. Обзор матча

Англия
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Перестрелка новичков лиги закончилась победой хозяев

Первая победа Бьелсы в АПЛ. Лидс – Фулхэм 4:3. Обзор матча
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В субботу "Лидс" добыл дебютную победу после возвращения в АПЛ, обыграв "Фулхэм".

Как и в прошлом туре, поединок "павлинов" оказался сверхрезультативным и закончился со счетом 4:3. Правда, в этот раз "Лидс" победил.

Лидс – Фулхэм 4:3

Голы: Кошта, 5, 57, Клих, 41 (с пенальти), Бэмфорд, 50 – Митрович, 34 (с пенальти), 67, Декордова-Рид, 62

Лидс: Мелье, Даллас, Кох, Эйлинг, Купер, Филлипс, Харрисон, Клих, Элдер Кошта, Родриго (Робертс, 46), Бэмфорд (Алиоски, 70)

Фулхэм: Ареоля, Тете, Брайен, Хектор, Одои, Рид (Лемина, 70), Онома (Декордова-Рид, 58), Замбо-Ангисса, Кавалейру, Митрович, Камара (Кебано, 58)

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В статье: Фулхэм (Лондон) Лидс Юнайтед
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