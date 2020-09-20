В субботу "Лидс" добыл дебютную победу после возвращения в АПЛ, обыграв "Фулхэм".

Как и в прошлом туре, поединок "павлинов" оказался сверхрезультативным и закончился со счетом 4:3. Правда, в этот раз "Лидс" победил.

Лидс – Фулхэм 4:3

Голы: Кошта, 5, 57, Клих, 41 (с пенальти), Бэмфорд, 50 – Митрович, 34 (с пенальти), 67, Декордова-Рид, 62

Лидс: Мелье, Даллас, Кох, Эйлинг, Купер, Филлипс, Харрисон, Клих, Элдер Кошта, Родриго (Робертс, 46), Бэмфорд (Алиоски, 70)

Фулхэм: Ареоля, Тете, Брайен, Хектор, Одои, Рид (Лемина, 70), Онома (Декордова-Рид, 58), Замбо-Ангисса, Кавалейру, Митрович, Камара (Кебано, 58)