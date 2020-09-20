Семеду близок к переходу в Вулверхэмтон

"Вулверхэмптон" находится в шаге от подписания защитника "Барселоны" Нельсона Семеду. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Вчера "волки" сделали очередное предложение по португальскому фулбеку, которое полностью устраивает "Барсу".

Сейчас английский клуб ведет переговоры с представителем Семеду по поводу условий личного контракта.

Ожидается, что стороны достигнут соглашения уже в ближайшее время.