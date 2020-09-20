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Саутгемптон – Тоттенхэм 2:5. Покер Сона с четырёх ассистов Кейна
"Шпоры" добыли волевую победу
"Тоттенхэм" на выезде разгромил "Саутгемптон" (5:2) в рамках 2-го тура АПЛ.
На дубль Данни Ингза "шпоры" ответили покером Сон Хын Мина, а также голом Харри Кейна.
Удивительно, но во всех четырех голах южнокорейца ему ассистировал все тот же Кейн. Подобное произошло впервые в истории АПЛ.
Саутгемптон – Тоттенхэм 2:5
Голы: Ингз (32, 90, пен) – Сон Хын Мин (45+2, 47, 64, 73), Кейн (82)
Саутгемтон: Маккарти – Бертранд, Беднарек, Стивенс, Уокер-Питерс – Дженепо, Ромеу (Смоллбон, 55), Уорд–Прауз, Армстронг (Телла, 68) – Ингз, Адамс (Лонг, 80)
Тоттенхэм: Льорис – Дэвис, Дайер, Санчес, Доэрти – Ндомбеле (Ло Чельсо, 46), Уинкс, Хейберг – Сон, Кейн (Бергвейн, 84), Моура (Ламела, 61)