"Тоттенхэм" на выезде разгромил "Саутгемптон" (5:2) в рамках 2-го тура АПЛ.

На дубль Данни Ингза "шпоры" ответили покером Сон Хын Мина, а также голом Харри Кейна.

Удивительно, но во всех четырех голах южнокорейца ему ассистировал все тот же Кейн. Подобное произошло впервые в истории АПЛ.

Саутгемптон – Тоттенхэм 2:5

Голы: Ингз (32, 90, пен) – Сон Хын Мин (45+2, 47, 64, 73), Кейн (82)

Саутгемтон: Маккарти – Бертранд, Беднарек, Стивенс, Уокер-Питерс – Дженепо, Ромеу (Смоллбон, 55), Уорд–Прауз, Армстронг (Телла, 68) – Ингз, Адамс (Лонг, 80)

Тоттенхэм: Льорис – Дэвис, Дайер, Санчес, Доэрти – Ндомбеле (Ло Чельсо, 46), Уинкс, Хейберг – Сон, Кейн (Бергвейн, 84), Моура (Ламела, 61)