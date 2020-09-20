Пеп Гвардиола: Чтобы продлить контракт с Ман Сити, я должен выигрывать

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился мыслями насчет своего будущего в стане "горожан".

"Я бы хотел остаться здесь. Я люблю это место, но я должен заслужить новый контракт. Клуб достиг высоких стандартов за последние 10 лет, но их необходимо поддерживать.

Руководство не говорило со мной по этому поводу, они сказали мне играть в футбол. Но я знаю, каковы стандарты этого клуба. Если я не достигну их, то я, вероятно, не заслуживаю нового соглашения. Чтобы продлить контракт, я должен выигрывать", - заявил Гвардиола.