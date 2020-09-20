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Пеп Гвардиола: Чтобы продлить контракт с Ман Сити, я должен выигрывать

Англия
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Испанец высказался насчет своего будущего в клубе

Пеп Гвардиола: Чтобы продлить контракт с Ман Сити, я должен выигрывать
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился мыслями насчет своего будущего в стане "горожан".

"Я бы хотел остаться здесь. Я люблю это место, но я должен заслужить новый контракт. Клуб достиг высоких стандартов за последние 10 лет, но их необходимо поддерживать.

Руководство не говорило со мной по этому поводу, они сказали мне играть в футбол. Но я знаю, каковы стандарты этого клуба. Если я не достигну их, то я, вероятно, не заслуживаю нового соглашения. Чтобы продлить контракт, я должен выигрывать", - заявил Гвардиола.

Напомним, текущее соглашение испанского специалиста с "Ман Сити" действует до конца этого сезона.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Пеп Гвардиола
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Источник:
BBC
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