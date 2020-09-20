Моуриньо: Во втором тайме Кейн убил игру. Он изменил ход игры

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал разгромную победу над "Саутгемптоном" в матче второго тура АПЛ.

"В центре нашей оборонительной зоны мы действовали немного неаккуратно. Проиграли несколько единоборств. Они слишком легко перехватывали мяч. Я сидел на скамейке запасных и думал, что буду рад счету 1:0.

Гол поставил нас на другую позицию. Во втором тайме Харри Кейн убил игру – тем, как подключался, сбрасывал, он позволил Сон Хын Мину атаковать. Его игра была потрясающей. Во втором тайме мы были слишком хороши для них. Мы хорошо знаем "Саутгемптон" – в прошлом сезоне играли с ними четыре раза, дважды в лиге и дважды в кубке.

Хейбьерг выступал за "Саутгемптон" и помог нам проанализировать и понять, как играет эта команда. Мы знали, что они очень рискуют. Защитники оставляют позади много пространства. Движением Кейна мы их убили. Он изменил ход игры так же, как и Сон, конечно же", - рассказал наставник "шпор".