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Моуриньо: Во втором тайме Кейн убил игру. Он изменил ход игры
Наставник лондонцев подвел итоги победы над "святыми"
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал
"В центре нашей оборонительной зоны мы действовали немного неаккуратно. Проиграли несколько единоборств. Они слишком легко перехватывали мяч. Я сидел на скамейке запасных и думал, что буду рад счету 1:0.
Гол поставил нас на другую позицию. Во втором тайме Харри Кейн убил игру – тем, как подключался, сбрасывал, он позволил Сон Хын Мину атаковать. Его игра была потрясающей. Во втором тайме мы были слишком хороши для них. Мы хорошо знаем "Саутгемптон" – в прошлом сезоне играли с ними четыре раза, дважды в лиге и дважды в кубке.
Хейбьерг выступал за "Саутгемптон" и помог нам проанализировать и понять, как играет эта команда. Мы знали, что они очень рискуют. Защитники оставляют позади много пространства. Движением Кейна мы их убили. Он изменил ход игры так же, как и Сон, конечно же", - рассказал наставник "шпор".