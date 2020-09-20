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Кейн написал Сону: Поздравляю с четырьмя голами. Не благодари
Форвард "шпор" поделился мыслями после победы над "святыми"
Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн прокомментировал
"Блестящая победа после камбэка. Поздравляю Сонни с четырьмя голами. Не благодари", - написал англичанин в твиттере.
В этом поединке Кейн отдал четыре голевые передачи на Сона, а кореец оформил покер.
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