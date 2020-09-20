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Кейн написал Сону: Поздравляю с четырьмя голами. Не благодари

Англия
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Форвард "шпор" поделился мыслями после победы над "святыми"

Кейн написал Сону: Поздравляю с четырьмя голами. Не благодари
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Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн прокомментировал разгромную победу над "Саутгемптоном" в матче второго тура АПЛ.

"Блестящая победа после камбэка. Поздравляю Сонни с четырьмя голами. Не благодари", - написал англичанин в твиттере.

В этом поединке Кейн отдал четыре голевые передачи на Сона, а кореец оформил покер.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Гарри Кейн Сон Хин Мин
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