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Саутгемптон - Тоттенхэм 2:5. Обзор матча и видео голов

Англия
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Моуриньо возможностями Кейна и Сона побеждает "святых"

Саутгемптон - Тоттенхэм 2:5. Обзор матча и видео голов
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В рамках второго тура АПЛ "Тоттенхэм" на выезде разгромил "Саутгемптон" со счетом 5:2. Результат в этом матче сделал дуэт Кейн и Сон - англичанин отдал четыре голевые передачи, а кореец после этих пасов оформил покер.

Саутгемптон – Тоттенхэм 2:5

Голы: Ингз (32, 90, пен) – Сон Хын Мин (45+2, 47, 64, 73), Кейн (82)

Саутгемтон: Маккарти – Бертранд, Беднарек, Стивенс, Уокер-Питерс – Дженепо, Ромеу (Смоллбон, 55), Уорд–Прауз, Армстронг (Телла, 68) – Ингз, Адамс (Лонг, 80)

Тоттенхэм: Льорис – Дэвис, Дайер, Санчес, Доэрти – Ндомбеле (Ло Чельсо, 46), Уинкс, Хейберг – Сон, Кейн (Бергвейн, 84), Моура (Ламела, 61)

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Саутгемптон (Англия)
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