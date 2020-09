КЕПАтуляция на фоне пожара в центре обороны и осечки Жоржиньо. АПЛ. Челси – Ливерпуль 0:2

Сложно было угадать состав и схему "Челси" на этот поединок: нам не удалось это сделать ни в анонсе, ни в рамках стрима. Лэмпард решил задействовать привычный модуль 4-3-3, Хавертц и Вернер получили роли, с которыми знакомы по этапу выступлений в Бундеслиге – Кай вышел центральным форвардом, а Тимо отправился на левый фланг. Безусловно, сыграть по схеме 4-2-2-2 с "Ливерпулем", который делает сумасшедший акцент на фланги, было бы самоубийством.

Матч начался с разведки, острых моментов в первые 10 минут не возникало – гости больше владели мячом, а хозяева сделали ставку на быстрый переход из обороны в атаку. Кепа неудачно подстраховал Алонсо и начал играть в догонялки с Салахом, но прострел Мо на Фирмино не прошел. "Синим" не хватало решительности на последней стадии контратак – Канте побоялся взять ответственность на себя и пробить из неплохой позиции под углом, а Вернер начал крутить Фабиньо и уступил ему в борьбе.

У Тимо был отличный шанс после удара с левой ноги по истечению первого получаса – мяч прошел рядом со штангой. Подача со стандарта в исполнении Хавертца дивидендов не принесла. Несколько слов о Кае – немец помогал команде выходить из-под прессинга за счет смещений в глубину (Ковачич действовал в подобном ключе), а также выглядел более уверенно, чем в поединке с "Брайтоном", грамотно помогая партнерам в подыгрыше.

Тем не менее, именно Хавертц стал жертвой неудачных действий в исполнении Кристенсена и Зума. Все дело в том, что Хендерсон заметил рывок Мане и отдал роскошную вертикаль на Садио. Курт ошибся позиционно, а Андреас был вынужден разыграть с сенегальцем сцену на носу корабля из кинофильма "Титаник" и получить заслуженную красную карточку.

Christensen doesn't trust Kepa at all, Kepa calls that he has the ball and Christensen would still rather get a red card to make sure Mane doesn't go one on one???? pic.twitter.com/Zrh6oTqSF9 — BenchWarmers (@BeWarmers) September 20, 2020

Второй тайм начался с замен: Тьяго получил возможность дебютировать (чутье подсказывает, что испанец получил бы меньше игрового времени, не останься хозяева в меньшинстве) и вышел вместо по-прежнему не готового физически капитана Хендерсона, а Кай Хавертц вынужденно уступил место центрбеку Томори. "Ливерпуль" осадил штрафную площадку "Челси": первый гол случился благодаря действиям атакующего трио – Салах обыгрался в стенку с Фирмино, Роберто навесил в направлении Мане, а Садио избежал опеки Джеймса и отправил мяч в сетку головой.

Дальше – только интереснее. Томори спокойно откатил сферу на Кепу, но вратарь лондонцев действовал неспешно и позволил все тому же Мане перехватить снаряд и оформить дубль. По сути, Аррисабалага ускорил трансфер Эдуара Менди.

Kepa let Liverpool score from here ????‍♂️ pic.twitter.com/ehXblCEpMa — talkSPORT (@talkSPORT) September 20, 2020

"Ливерпуль" имел достаточно много возможностей забить третий мяч, но было видно, что гости перешли в режим экономии и не хотели включать "beast-mode". Однако "Челси" даже вдесятером мог сократить отставание – Маунт опасно стрелял из-за пределов штрафной, но сфера пролетела над перекладиной, а затем усилиями Вернера "синие" заработали 11-метровый – не по правилам действовал дебютант Тьяго.

Казалось бы, что может пойти не так, если к мячу подходит Жоржиньо, но Алиссон в очередной раз напомнил о своем топ-уровне. Манера исполнения пенальти у 5-го номера "Челси" заключается в том, что он катит снаряд в тот момент, когда вратарь уже завалился на газон. Тем не менее, голкипер "Ливерпуля" стоял до конца и среагировал на удар Жоржиньо в правый угол. Интересно, что хавбек "синих" впервые не забил пенальти за "Челси". Допрыгался?

1 - Jorginho has missed a penalty for the first time in nine attempts for Chelsea in all competitions, while this was Alisson's first penalty save for Liverpool since joining the club (three faced). Reach. pic.twitter.com/lgo1uhSyqf — OptaJoe (@OptaJoe) September 20, 2020

АПЛ, 2-й тур.

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

"Челси" – "Ливерпуль" 0:2

Голы: Мане (50, 54)

На 75-й минуте Жоржиньо не реализовал пенальти

"Челси": Аррисабалага – Джеймс, Кристенсен, Зума, Алонсо – Канте, Жоржиньо (Абрахам, 79), Ковачич (Баркли, 79) – Хавертц (Томори, 46), Маунт, Вернер

"Ливерпуль": Алиссон – Александер-Арнольд, Фабиньо, Ван Дейк, Робертсон – Вейналдум, Хендерсон (Тьяго Алькантара, 46), Кейта (Милнер, 64) – Салах, Мане, Фирмино (Минамино, 86)

Удаление: Кристенсен (45+1)