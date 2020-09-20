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Тьяго в дебютном матче установил рекорд АПЛ по пасам за один тайм
Алькантара за второй тайм матча с "Челси" сделал 75 передач
В рамках второгу тура чемпионата Англии
В этом поединке за "красных" дебютировал хавбек Тьяго Алькантара. Испанский полузащитник вышел на замену в перерыве и провел на поле второй тайм.
За 45 минут игрового времени Тьяго отдал 75 передач (это больше нежели у любого игрока "аристократов" за весь матч) и установил по этому показателю рекорд АПЛ.
Напомним, 18-го сентября 29-летний Алькантара перешел в "Ливерпуль" из мюнхенской "Баварии" за 30 млн евро.
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Источник:Opta
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