Этот уикенд стал самым результативным в истории АПЛ

На этих выходних проходили поединки второго тура АПЛ.

За восемь матчей чемпионата Англии было забито 39 голов - в среднем это 4.9 за игру.

Таким образом, за этот уикенд было забито наибольшее количество голов в истории элитного английского дивизиона.