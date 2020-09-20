Англия
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Этот уикенд стал самым результативным в истории АПЛ
В каждом матче было забито в среднем 4.9 гола
На этих выходних проходили поединки второго тура АПЛ.
За восемь матчей чемпионата Англии было забито 39 голов - в среднем это 4.9 за игру.
Таким образом, за этот уикенд было забито наибольшее количество голов в истории элитного английского дивизиона.
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Источник:Opta
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