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Этот уикенд стал самым результативным в истории АПЛ

Англия
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В каждом матче было забито в среднем 4.9 гола

Этот уикенд стал самым результативным в истории АПЛ
Новина українською

На этих выходних проходили поединки второго тура АПЛ.

За восемь матчей чемпионата Англии было забито 39 голов - в среднем это 4.9 за игру.

Таким образом, за этот уикенд было забито наибольшее количество голов в истории элитного английского дивизиона.

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В статье: АПЛ
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Источник:
Opta
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