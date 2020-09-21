Лестер - Бернли 4:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча второго тура английской Премьер-лиги, в котором Лестер уверенно победил Бернли. Хотя лисам пришлось продемонстрировать характер, ведь уже на десятой минуте соперник открыл счет. Еще в первом тайме Барнс выровнял положение, а после перерыва хозяева заставили ошибиться Питерса. После этого Джастин закрепил преимущество, на что Бернли ответил точным ударом Данна. Впрочем, последнее слово было за Лестером - Прает вколотил в верхний угол из-за пределов штрафной.

Английская Премьер-лига. Второй тур

Лестер - Бернли 4:2

Голы: Барнс 20 Питерс 50 аг, Джастин 61, Прает 79 - Вуд 10 Данн 73