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Лестер - Бернли 4:2. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Лестер - Бернли, чемпионат Англии, 20 сентября 2020

Лестер - Бернли 4:2. Видео голов и обзор матча
UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча второго тура английской Премьер-лиги, в котором Лестер уверенно победил Бернли. Хотя лисам пришлось продемонстрировать характер, ведь уже на десятой минуте соперник открыл счет. Еще в первом тайме Барнс выровнял положение, а после перерыва хозяева заставили ошибиться Питерса. После этого Джастин закрепил преимущество, на что Бернли ответил точным ударом Данна. Впрочем, последнее слово было за Лестером - Прает вколотил в верхний угол из-за пределов штрафной.

Английская Премьер-лига. Второй тур

Лестер - Бернли 4:2

Голы: Барнс 20 Питерс 50 аг, Джастин 61, Прает 79 - Вуд 10 Данн 73

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В статье: Бернли Лестер Сити
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