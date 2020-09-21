"Ты с ума сошел?" Клопп отреагировал на аплодисменты на скамейке Ливерпуля после удаления Кристенсена

Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что ему не понравилась реакция одного из сотрудников клуба на удаление защитника "Челси" Андреаса Кристенсена. Напомним, вчера во время очной встречи во втором туре АПЛ "красные" на выезде одолели "синих" (0:2), сначала датчанин получил "горчичник" за фол на Садио Мане, однако арбитр обратился за помощью к VAR, поменял свое решение и показал защитнику прямую красную карточку.

Сотрудник "Ливерпуля" на скамейке запасных аплодисментами встретил это решение Пола Тирни. Клопп обратился к нему со словами:

"Ты с ума сошел? Мы не ведем себя так, понятно?"

После матча Юрген объяснил свою позицию. Цитирует немца Goal.com:

"Это был не запасной игрок, а сотрудник клуба. Я уже объяснил ему, что так делать нельзя, он понял. Мне не хотелось видеть подобное".